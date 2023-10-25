Москвича осудили за транзит наркотиков с Украины через Белгородскую область

Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о вынесении приговора жителю Москвы Виктору Харламову за организацию канала поступления крупных партий синтетических наркотиков с территории Украины (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Апелляционным решением Московского городского суда ему назначено 14 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Преступление было вскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники УФСБ. Они изъяли из незаконного оборота один килограмм мефедрона, около 300 граммов МДМА, два килограмма каннабиса. Наркотики злоумышленник намеревался сбыть транзитом через Белгородскую область в другие регионы России бесконтактным способом.

Осужденный является гражданином России. Он родился в 1995 году. Приговор, как добавили в УФСБ, вступил в силу.

Сергей Толмачев

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