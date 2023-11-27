Мэрия начнет эвакуировать автомобили без номеров в Воронеже 28 ноября

В Воронеже с 28 ноября начнется эвакуации автомобилей со снятыми или прикрытыми номерами, сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник. Ранее там обещали «заблаговременно» уведомить водителей о введении этой меры. К снятию номеров водители обычно прибегают, чтобы не оплачивать платную парковку в центре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для эвакуации будет решение прошедшей 31 октября антитеррористической комиссии при правительстве Воронежской области, которую возглавляет губернатор Александр Гусев. Она признала стоянку автомобиля со снятыми или прикрытыми номерами нарушением мер безопасности.

При выдаче эвакуированной машины со штрафстоянки сотрудник полиции будет оформлять в отношении ее собственника административный протокол за «нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по обеспечению требований к антитеррористической защищенности» (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ). По этой статье предусмотрены штрафы в 3–5 тыс. руб. для физлиц, 30–50 тыс. руб.— для должностных лиц, 100–500 тыс. руб.— для юрлиц. Также придется заплатить штраф за неоплаченную парковку в 3 тыс. руб.

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», финансовая модель проекта предусматривает, что непосредственно эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянках будут бесплатными для водителей. Оплачивать эти услуги будет городской бюджет, о механизмах взыскания регресса речи пока не идет.

Согласно регламенту, который 27 ноября окончательно утвердил первый вице-мэр Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин, транспортные средства с номерами «закрытыми визитками, масками и прочим тоже могут подлежать эвакуации», отметили в мэрии», отметили в городской администрации.

«Ключевым основанием здесь будет сам факт того, что номер нечитаемый. Однако если номер будет освобожден от посторонних предметов, автомобиль эвакуироваться не будет. В таком случае — если он находится на платной парковке без внесения платы — нарушитель по действующему законодательству будет привлекаться к административной ответственности»,— подчеркнули в мэрии.

Подробнее об условиях эвакуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Этот номер не пройдет».

Сергей Калашников

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