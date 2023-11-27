Шведская компания Eskaro продала долю в заводе по производству красок в Петербурге

Шведская Eskaro Group AB и дочерняя компания Eskaro AS из Эстонии, которым ранее принадлежало 49% и 51% долей соответственно ООО «Эскаро Кемикал АС», вышли из состава учредителей компании. Новым владельцем 100% акций стало АО «Эскаро», которое в сентябре открыл предприниматель Александр Подсекин, совладелец индустриального «Альянс Парка» и логопарка «Волхонка». О смене собственника компании со ссылкой на материалы «Контур.Фокус» 27 ноября сообщает «Деловой Петербург».

ООО «Эскаро Кемикал АС», став дочерним предприятием эстонского лакокрасочного завода Eskaro AS, в 2002 году начало строить аналогичное предприятие в Петербурге. Объем инвестиций в проект составил 2,8 млн евро. Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 2003 году, все предприятие целиком — в 2007–м. Его мощность составила 30 тыс. тонн продукции в год.

Предприятие специализируется на производстве лакокрасочных материалов — красках, шпатлевках, грунтах, клеях и т.д. под торговыми марками Kapral, Aura и Eskaro. По данным открытых источников, в международную группу Eskaro входят также производственно-коммерческие предприятия в Белоруссии, Латвии, России, на Украине, в Финляндии и Эстонии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще одна присутствовавшая на петербургском рынке крупная компания из Швеции — девелопер Bonava — продала свои российские активы компании Star Development, входящей в ГК ФСК. Сумма соглашения составила 50 млн евро.

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