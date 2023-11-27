В результате квартирного пожара в Купчино пострадал человек

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел днем 27 ноября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Будапештская улица, дом 104, корпус 2 поступила на пульт дежурного в 15:16, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. Огонь потушили спустя около 40 минут силами 15 спасателей и трех единиц техники.

На месте пожара пострадал один человек, которого направили в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные после пожара в гараже в Уткиной Заводи были обнаружены погибшими два человека.

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