Два человека обнаружены погибшими при пожаре в гараже в Уткиной Заводи

Смертельный пожар произошел в ночь на воскресенье, 26 ноября, в Невском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Приневская улица, д.9 поступила на пульт дежурного в 02:02, сообщили в региональном управлении МЧС.

В историческом районе Уткина Заводь по всей площади горела дощатая гаражная постройка размером 2,5 х 4 метра.

С огнем удалось справиться примерно через час силами 15 спасателей и трех единиц техники.

На месте пожара обнаружены погибшими два человека, уточнили в МЧС.

Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

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