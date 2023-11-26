Два человека обнаружены погибшими при пожаре в гараже в Уткиной Заводи
Смертельный пожар произошел в ночь на воскресенье, 26 ноября, в Невском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Приневская улица, д.9 поступила на пульт дежурного в 02:02, сообщили в региональном управлении МЧС.
В историческом районе Уткина Заводь по всей площади горела дощатая гаражная постройка размером 2,5 х 4 метра.
С огнем удалось справиться примерно через час силами 15 спасателей и трех единиц техники.
На месте пожара обнаружены погибшими два человека, уточнили в МЧС.
Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.