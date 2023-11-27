Полноценное железнодорожное движение на Кубани восстановят к концу понедельника

К концу понедельника в Краснодарском крае планируют восстановить полноценное железнодорожное движение. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Полностью движение планируют восстановить к 22:00. Пассажиров задержанных поездов обеспечили питьем и водой, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды задержаны 50 пассажирских поездов. Море подмыло железнодорожную насыпь в районе Сочи.

Вячеслав Рыжков

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