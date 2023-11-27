Гладков призвал белгородцев поспешить с выбором нового жилья взамен разрушенного

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания в облправительстве поручил ограничить срок выбора нового жилья взамен утраченного при атаках ВСУ для двух семей из облцентра концом 2023 года. Он принял такое решение после доклада мэра Валентина Демидова, во время которого выяснилось, что собственники не могут определиться с новым местом жительства уже полтора года. Из-за этого их домовладения продолжают находиться «в работе».

«До бесконечности подбирать, конечно, невозможно. Прошло уже полтора года. А если люди не примут решение еще два года? А потом все заканчивается только одним: "Вы нам не предоставляете". Если люди не определились, давайте в рамках действующего законодательства процедуру подбора помещений завершим до конца 2023 года. Примут решение сами — замечательно, нет — примем решение мы»,— сказал губернатор.

Господин Демидов добавил, что всего необходимо восстановить восемь жилых помещений: работы на двух из них будут завершены до конца этого года, еще на четырех — в следующем (на двух — до марта, еще на двух — до конца 2024-го). Общее количество отремонтированных жилплощадей в городе — 988.

О проблемах с восстановлением домов рассказал и первый замглавы Шебекинского городского округа Андрей Ноздрачев. По его словам, на речь идет о двух объектах на улице Корпоративной. Контракт на их восстановление был заключен, однако подрядчик так и не начал восстановление. Губернатор спросил, когда планируется сменить подрядную организацию. Господин Ноздрачев сказал, что это должно произойти сегодня.

Всего за прошедшую неделю в Белгородской области был восстановлен 221 дом: 197 в Шебекинском горокруге , 14 — в Валуйском, четыре — в Грайворонском, по три — в Белгородском и Краснояружском районах. В Белгороде не были завершены работы ни на одном объекте. В Ровеньском районе ожидают материалы для восстановления семи домов. На неделе с 13 по 19 ноября в муниципальном образовании впервые были зафиксированы последствия атак ВСУ.

В Шебекинском округе всего было восстановлено 4 786 объектов, еще 598 в работе. В Грайворонском — 768 и 55 соответственно. В Белгородском районе работы завершены на 564 объектах, ведутся — еще на восьми. В Краснояружском — завершен ремонт всех 163 домовладений, планируемых к восстановлению. Данные по Валуйскому городскому округу детализированы не были.

Алина Морозова

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