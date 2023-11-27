Из-за непогоды в Краснодаре произошло 14 энергоаварий

В Краснодаре продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на юг России вечером 26 ноября. За время разгула стихии в краевой столице произошло 14 аварийных отключений света. Из них 13 уже ликвидированы, одно находится в работе, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Мэр напомнил, что порывы ветра в городе достигали 22 м/с. Ветер повалил 25 деревьев. Уже распилены 16, остальными занимаются спасатели.

Господин Наумов напомнил также, что в доме по 1-му проезду Айвазовского, где сорвало часть кровли, возобновили подачу газа и света. Крышу готовят к восстановлению. Работы планируют завершить в течение трех недель.

Вячеслав Рыжков

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