Плата за детский сад в Петербурге останется прежней в 2024 году

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о сохранении в 2024 году уровня платы за услуги детских садов на уровне текущего года, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Соответствующее решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова c чиновниками. Глава Петербурга указал, что в следующем году вопросам поддержки семей и материнства будет уделено особое внимание.

«В данный момент повышение родительской платы считаю несвоевременным шагом. Необходимо изыскать нужную сумму в городском бюджете. На детях мы экономить не будем»,— заявил губернатор.

В Смольном планируют возмещать затраты на детские сады с привлечением средств городского бюджета. На эти цели намерены выделить 116,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отказались от повышения тарифов на оплату общественного транспорта.

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