4-звездочный отель на «Роза Хутор» откроет зимний сезон под новым брендом

С 1 декабря гостиница Mercure переходит под управление компании «Васта Отель Менеджмент» и продолжит работать под названием «Эрбелия от Васта, Роза Хутор»

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Отель, расположенный в Роза Долине (540 м над уровнем моря) в центре «Роза Хутор» (набережная Лаванда, 4), известен комфортом и отличным сервисом. Его фонд составляет 153 элегантных номера c прекрасными видами на реку Мзымта и горные вершины. Здесь работают ресторан европейской кухни, единственный на курорте СПА-центр с бассейном и хаммамом, оборудованный фитнес-центр и 5 конференц-залов, детский центр, комната для хранения горнолыжного оборудования.

В связи с решением Международной компания Accor не продлевать договор управления отелем на «Роза Хутор», он перешел в ведение российского оператора - «Васта Отель Менеджмент» - и продолжит свою дальнейшую работу на курорте под брендом Эрбелия от Васта (Erbelia by Vasta). «Смена названия никак не повлияет на исполнение обязательств отеля перед гостями и партнерами. Все они будут соблюдены в полной мере. Сохраняется также уровень 4 звезды и соответствующий спектр услуг, которые сформированы таким образом, что любая категория гостей курорта получит комфортный отдых и незабываемые впечатления. Для постоянных гостей отеля будут сохранены лучшие условия и привилегии», - сообщает Ольга Авдеева, исполнительный директор «Васта Отель Менеджмент».

Во главе управленческой команды отеля Эрбелия, в должности генерального менеджера, продолжит работать Анахита Ардвисура, которая успешно руководит отелем с 2021 года. В ее стратегические задачи входит сохранение международных стандартов сервиса, формирование вдохновляющих впечатлений от проживания, а также улучшение финансовых показателей. В ближайшее время будет проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана отеля с внедрением элементов дизайна нового бренда.

Как отметил директор департамента гостиничной недвижимости курорта «Роза Хутор» Сергей Киселев: «УК «Васта Отель Менеджмент» уже администрирует на нашем курорте ряд гостиниц (3-звездочный Азимут Парк отель Фристайл и апартаменты Вальсет от Азимут), а также управляет гостиничными проектами в Ярославской и Тверской областях. Уверен, что отель Эрбелия от Васта, Роза Хутор будет отличаться изысканным стилем, полной клиентоориентированностью и отличным сервисом».

1 декабря, в честь ребрендинга отеля, среди гостей планируется провести розыгрыш подарков, угощение приветственными напитками и вкусными комплиментами. Постоянных посетителей ожидают приятные сюрпризы в номерах.

Проживание в отеле Эрбелия от Васта можно забронировать на официальном сайте, на сайте курорта «Роза Хутор», а также на всех агрегаторах и через турагентства.

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