Губернатор Кубани Кондратьев поручил вернуть тепло и свет в дома до конца дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал обрушившийся на регион ураган. Глава края поставил задачу до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты.

«На Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье»,— написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава Кубани подчеркнул, что экстренные службы края в усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия непогоды. По его словам, в течение трех суток комиссии оценят ущерб для выплаты компенсаций.

Татьяна Ручкина

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