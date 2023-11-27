Минздрав: В Татарстане не вводили запрет на аборты
В Татарстане не вводили запрет на проведение абортов в частных медучреждениях. При этом около трети из клиник уже отказались от таких услуг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника Минздрава региона.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов РФ, включая Татарстан, в частных медучреждениях перестали делать аборты.
«Запрета для частных клиник нет, но все медучреждения должны строго соблюдать требования федерального законодательства»,— отметили в пресс-службе министерства.