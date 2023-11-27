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Минздрав: В Татарстане не вводили запрет на аборты

В Татарстане не вводили запрет на проведение абортов в частных медучреждениях. При этом около трети из клиник уже отказались от таких услуг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника Минздрава региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов РФ, включая Татарстан, в частных медучреждениях перестали делать аборты.

«Запрета для частных клиник нет, но все медучреждения должны строго соблюдать требования федерального законодательства»,— отметили в пресс-службе министерства.

"Ъ-Казань"

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