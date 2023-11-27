Минздрав: В Татарстане не вводили запрет на аборты

В Татарстане не вводили запрет на проведение абортов в частных медучреждениях. При этом около трети из клиник уже отказались от таких услуг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника Минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов РФ, включая Татарстан, в частных медучреждениях перестали делать аборты.

«Запрета для частных клиник нет, но все медучреждения должны строго соблюдать требования федерального законодательства»,— отметили в пресс-службе министерства.

"Ъ-Казань"