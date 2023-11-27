«Тинькофф Авто» и Московский автомобильный завод «Москвич» подписали меморандум о сотрудничестве по продаже автомобилей. Клиенты банка смогут приобрести «Москвич» онлайн и с доставкой до дома. Решение всех вопросов — от выбора модели, цвета и комплектации до записи на тест-драйв, оформление заказа и документов — доступно без необходимости посещать дилерский центр. Партнерство брендов направлено на популяризацию отечественных автомобилей на российском рынке и развитие дистанционного канала продаж. В сервисе «Тинькофф Авто» автомобили бренда «Москвич» появятся в ближайшее время.

Владелец TikTok, компания ByteDance, закроет свое игровое подразделение и проведет массовые увольнения. Nuverse было создано четыре года назад и было одним из шести направлений, на которое руководство делало ставку. Однако за эти годы у ByteDance так и не появилось ни одной по-настоящему успешной игры. По данным Reuters, компания намерена прекратить разработку всех игровых продуктов, которые еще не были выпущены. Те же игры, которые уже находятся на рынке, будут переданы другим игровым издателям.

Ozon задумался над инвестиционными продуктами. Три собеседника газеты «Ведомости» говорят, что онлайн-ритейлер начал активно искать сотрудников для брокерского сервиса. Компания заинтересована в расширении своей экосистемы, в особенности «Ozon Банка», в котором «на полке должны быть все продукты», добавляет один из собеседников. К реализации проекта привлечен Дмитрий Завьялов, который ранее руководил направлением корпоративных продаж в ВТБ, выяснили «Ведомости».