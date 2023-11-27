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На Кубани контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных поездов

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров поездов, задержанных на черноморском побережье из-за шторма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По поступившим обращениям организуют надзорные мероприятия, подчеркнули в транспортной прокуратуре.

Из-за шторма в Сочи были задержаны 50 пассажирских поездов, направлявшихся на курорт. В Лазаревском районе из-за усилившегося ветра оборвались контактные электропровода и обрушились деревья на железнодорожные пути. В районе станицы Лазаревской вода подобралась к железной дороге.

Татьяна Ручкина

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