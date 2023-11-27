Прокуратура добилась взыскания 2,8 млн за незаконное размещение отходов в Петербурге

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга по обращениям граждан провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Как сообщили 27 ноября в надзорном ведомстве, по итогам проверки было установлено, что на земельном участке по адресу: проспект Маршала Блюхера, д. 12, уч. 4 в Красногвардейском районе города размещены отходы газобетона, бетона в кусковой форме, обрезков гофрированных шлангов, минеральной ваты, древесины, полимерных материалов, лома металла и асфальтобетона, а также бой кирпича и прочее.

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу» произвели отбор проб. По результатам исследования выяснилось, что отходы относятся к III и IV классам опасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать ущерб, причиненный окружающей среде, с правообладателя земельного участка — ООО «КВС-ЮГ». Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Компании пришлось выплатить более 2,8 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти оценили ущерб от свалки в поселке Низино в 3,6 млрд рублей.