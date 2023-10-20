Ущерб от свалки в Низино оценили в Ленобласти в 3,6 млрд рублей

Правообладатель участка земли территории Кузнецы-2 нанес ущерб почве в Низино в Ленинградской области на 3,6 млрд рублей. О сумме, которую нарушитель должен возместить, сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора региона.

Юридические лицо признали виновным в административном правонарушении. ЗАО «Петродворцовое», согласно установленным данным, разместило на территории, которая относится к землям сельскохозяйственного значения, 235 тыс. кубометров отходов (неопасный класс, V).

«При этом, расчет размера вреда, причиненного почвам составил 3,6 млрд. рублей. За нарушения действующего законодательства лицо признано виновным по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение требований в области охраны окружающей среде, с назначением штрафа в 450 тыс. рублей»,— сообщили в пресс-службе.

После комитет обратился в Арбитражный суд с иском для взыскания с юрлица возмещения ущерба, а также восстановления нарушенных земель. Правительство Ленобласти также заявило ходатайство в суд по наложению ареста на земельный участок. Арбитражный суд удовлетворил иск частично — с определением возмещения вреда, выраженного в стоимостной форме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экоактивисты обратили внимание на тление свалки в Ленобласти, которая располагается недалеко от аэропорта Пулково.

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