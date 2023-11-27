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В центре Краснодара 10 улиц остались без света

Днем 27 ноября в центре Краснодара произошло аварийное отключение энергии. Без света остались 10 улиц, сообщили в ЕДДС города.

Авария спровоцировала отключение 11 подстанций. Обесточены дома на Ставропольской, Ким, Павлова, Осипенко и других улицах. Восстановительные работы уже ведутся.

В Крыму без света остаются около 400 тыс. человек. Ночной шторм на полуострове причинил огромный ущерб.

Вячеслав Рыжков

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