Высокогорский ГОК начнет консервацию железорудной шахты

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК, Нижний Тагил) начал консервацию одной из трех железорудных шахт. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний ООО "Научно-производственное региональное объединение "Урал". (НПРО).

«Шахта "Магнетитовая" завершает свой славный трудовой путь, а вместе с тем подходит к концу и отработка Высокогорского месторождения, давшего жизнь городу Нижний Тагил. Сегодня перед горняками ВГОКа стоит еще одна важная задача — консервация шахты»,— сказано в сообщении. По данным компании, основная причина консервации — экономическая нецелесообразность дальнейшей отработки.

Напомним, ВГОК в 2022 году получил 705,23 млн руб. чистого убытка после чистой прибыли в 1,86 млрд руб. годом ранее.

Полина Хабарова

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