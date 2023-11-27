Петербуржец закрыл миллионный долг по алиментам ради работы пилотом

Судебные приставы Санкт-Петербурга ограничили мужчину в праве на выезд за границу из-за долга в более 1,2 млн рублей по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Самарин, Коммерсантъ Фото: Евгений Самарин, Коммерсантъ

Должником оказался сотрудник авиакомпании, он также летает за рубеж по работе. Чтобы не лишиться должности пилота, мужчина выплатил деньги, которые должны выплачиваться на содержание восьмилетнего сына. На адрес авиакомпании направлен исправительный лист для ежемесячных удержаний средств с заработной платы.

«В настоящий момент, в список «невыездных» попало порядка 4 тысяч неплательщиков алиментов. С начала года более 18 миллионов рублей алиментных платежей было взыскано в рамках производств с действующими ограничениями на выезд за пределы Российской Федерации»,— говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестовали два помещения медицинского центра Euromed Clinic на Суворовском проспекте, так как у владельца был долг по алиментам в 41 млн рублей.

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