Приставы Петербурга арестовали помещения Euromed Clinic из-за долга по алиментам

Два помещения медицинского центра Euromed Clinic на Суворовском проспекте площадью 70 и 160 кв. метров арестовали в счет погашения долга по алиментам. РБК выяснил подробности решения Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Сумма долга петербуржца достигла 41 млн рублей. Им оказался основатель медучреждения Александр Абдин. По этому факту возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 15-летнего ребенка.

Согласно информации судебных приставов, мужчина должен был ежемесячно перечислять 500 тыс. рублей в качестве алиментов, что и делал. Бывшая жена указала, что доходы экс-супруга значительно превышают сумму, которая указана для расчета выплат, и попросила сделать перерасчет долга. После получения достоверных сведений об уровне заработка петербуржца подозрения подтвердились. В связи с этим долг увеличился до 41 млн рублей.

«В рамках взыскания алиментной задолженности судебные приставы произвели арест двух нежилых помещений в центре города на Суворовском проспекте. Выяснилось, что данные помещения находятся в здании медицинского центра»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что судебные приставы Санкт-Петербурга с начала года выдворили 2300 нелегальных мигрантов.

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