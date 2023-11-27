Республика Алтай обновит стратегию своего развития

«Консорциум Леонтьевский центр – AV Group» займется созданием новой редакции стратегии социально-экономического развития Республики Алтай до 2035 года. Об этом говорится в сообщении правительства региона по итогам совещания, посвященного актуализации стратегии. Его провел глава субъекта федерации Олег Хорохордин.

Актуализация стала необходимой в связи с появлением ряда документов, изданных уже после 2018 года, когда был подготовлен действующий вариант стратегии. Прежде всего, президентского указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Как сообщил на совещании управляющий директор консорциума Алексей Крыловский, до 1 января 2024 года, будет проведена социально-экономическая диагностика потребностей региона. Поиск приоритетных направлений, постановку целей и задач предполагается завершить до 1 апреля 2024 года, оставшуюся часть работы — к 1 сентября 2024-го.

«Консорциум Леонтьевский центр – AV Group», располагающий офисами в Москве и Санкт-Петербурге, ранее занимался разработкой стратегий развития для целого ряда субъектов федерации. В их числе Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в октябре этого года правительство РФ утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года.

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Валерий Лавский