Заболеваемость COVID-19 в Самарской области за неделю выросла 11%

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на минувшей неделе на 100 тыс. населения в Самарской составил 98,9. Это на 11% выше результатов семью днями ранее. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«За прошедшие сутки зарегистрировано 518 случаев заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 16,5»,— говорится в сообщении.

Неделей ранее в Самарской области фиксировался рост заболеваемости COVID-19 на 50,3%. Наибольший прирост по числу инфицированных отмечался в Богатовском районе, а также в Октябрьске и Тольятти.

Георгий Портнов