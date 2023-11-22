Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в Самарской области на 50,3%

Средние показатели заболеваемости коронавирусной инфекции по Самарской области превышены в семи муниципальных образованиях региона. Наибольшее превышение зафиксировано в Богатовском районе, а также в Октябрьске и Тольятти. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По итогам 46 недели 2023 года в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 89,1, что на 50,3% выше, чем на прошлой 45 неделе»,— говорится в сообщении.

Всего за прошлую неделю в Самарской области было госпитализировано 138 человек с COVID-19. За этот период в регионе выздоровело более 2,1 тыс. жителей, выявлено около 2,8 тыс. новых зараженных и умер один человек с подтвержденным коронавирусом.

Неделей ранее в Самарской области был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 17%. За указанный период в регионе было выявлено более 1,8 тыс. новых зараженных COVID-19 и выздоровело свыше 1,6 тыс. человек.

Георгий Портнов