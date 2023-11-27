«Сочи Парк Отель» завоевал престижную туристическую премию

Отель завоевал Гран-при Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее средство размещения для проведения туристического события».

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

22–24 ноября в Нижнем Новгороде состоялся ХII Международный финал премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В этом году на соискание премии поступил 641 проект из 65 регионов России, а также 7 проектов из республики Беларусь. По итогам окружных отборочных этапов право защищаться в финале получили 327 российских и 7 иностранных проектов.

В номинации «Лучшее средство размещения для проведения туристического события» экспертное жюри присудило Гран-при «Сочи Парк Отелю». В ходе презентации-защиты директор отеля по маркетингу и продажам Яна Королькова рассказала об инфраструктуре объекта, возможностях проведения различных по формату и масштабу мероприятий, а также уже проведенных событиях.

«Сочи Парк Отель», расположенный в самом сердце Олимпийского парка в Сириусе, предлагает гостям полноценный отдых в уникальной субтропической климатической зоне на побережье Черного моря с видом на заснеженные вершины Кавказских гор. Отель соответствует категории 3* и включает 12 корпусов высотой восемь этажей с номерным фондом 2880 номеров категорий.

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