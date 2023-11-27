Суд приговорил к 6 годам колонии петербуржца, передававшего взятки чиновнику Смольного

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу гражданина, который передавал взятки чиновнику из городского комитета имущественных отношений. Мужчину судили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и двум эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

Как сообщили 27 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, по версии следствия, осужденный Игорь Рязанцев был знаком с неустановленным чиновником из КИО и передавал ему деньги от предпринимателей. Взамен они получали возможность приобретать земельные участки и помещения нежилого фонда без участия в конкурсе.

Первым эпизодом значилось незаконное приобретение двух нежилых помещений и двух земельных участков на улице Жени Егоровой в 2017 году. Знакомый передал Рязанцеву 700 тыс. рублей — 600 тыс. для чиновника и 100 тыс. лично для него за посредничество посредника. Позднее аналогичная схема применялась еще несколько раз.

Обвиняемый свою вину признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге дал по 4 года условно экс-главе управления Ростехнадзора по Северо-Западу и его сообщникам по делу о хищении 5,6 млрд рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте