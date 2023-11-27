В Сочи парк «Ривьера» закрыли для посетителей на восстановительные работы

В Сочи парк «Ривьера» закрыли для посетителей на время восстановления территории, пострадавшей из-за непогоды. Об этом сообщает МЦУ города.

Восстановительные работы идут полным ходом. Сотрудники парка убирают поваленные деревья, нанесенный порывами ветра мусор и ремонтируют поврежденные скамейки. Представители «Ривьеры» заявили, что работы завершатся в ближайшее время.

Ранее в Сочи поваленные деревья стали причиной задержки в пути следования 50 поездов.

Анастасия Донскова

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