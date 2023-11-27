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Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ижевске отпустили на амбулаторное лечение

Всех пострадавших в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом в Ижевске отпустили на амбулаторное лечение. Все участники ДТП, доставленные в Первую республиканскую клиническую больницу, прошли исследование и получили медицинскую помощь. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

По данным госпожи Пинчук, всего в больницу доставили шесть человек.

Напомним, дорожная авария произошла на улице Молодежная, здесь столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Ранее сообщалось, что служба скорой помощи доставила пять человек в Первую республиканскую клиническую больницу, еще трем людям оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались

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