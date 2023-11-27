Пять человек госпитализировали после ДТП маршрутки и автомобиля в Ижевске

Сегодня, 27 ноября, в столице Удмуртии на улице Молодежная произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Как уточнила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, служба скорой помощи доставила пять человек в Первую республиканскую клиническую больницу. Пострадавшие получили травмы средней и легкой степени тяжести. Еще трем людям оказали медицинскую помощь на месте, однако от госпитализации они отказались.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия, а также уточняются точные подробности инцидента.