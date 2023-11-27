Будь здравым!

С февраля этого года в Краснодаре запущена инновационная программа реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Программа уже получила положительные оценки пациентов, специалистов и экспертов и стала финалистом премии ИД «Коммерсантъ-Кубань» «Твердые знаки» в номинации «Лучший медицинский проект».

Управляющая клиникой современной хирургии «Здрава» Мария Мостовая



Данная программа реализуется клиникой современной хирургии «Здрава». Это медицинский центр полного цикла. Здесь проводят хирургическое лечение патологий, заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата любой сложности, включая эндопротезирование крупных суставов и костную пластику.

Кроме того, в клинике осуществляют диагностику и лечение при выявлении новообразований кожи, мягких тканей, костей и суставов. В медучреждении работают специалисты общего профиля, а также врачи узких специализаций, даже такие редкие, как алголог и нейрохирург.

В клинике действуют следующие направления: аллергология, гастроэнтерология, гинекология, дерматовенерология, кардиология, косметология, неврология, нейрохирургия, ортопедия и травматология, педиатрия, пластическая хирургия, проктология, реабилитация, ревматология, терапия, трихология, урология, диетология, физиотерапия, флебология, общая хирургия, эндокринология.

По данным ряда исследований, проблемы с опорно-двигательным аппаратом испытывают 80% населения — заболевания суставов преобладают над ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

В большинстве случаев проблемы начинают испытывать мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. С возрастом растет степень разрушения суставов и увеличивается число пациентов с деформирующим остеоартрозом.

Для борьбы с этой болезнью в клинике «Здрава» была разработана и запущена новая программа реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата — «Эндопротезирование суставов от диагностики до реабилитации».

«Своей задачей мы ставили предоставление высокотехнологичных медицинских услуг населению Кубани без необходимости поиска такой помощи за пределами региона и страны. И возвращение населения к активному образу жизни и снижению числа инвалидов среди работоспособного населения региона»,— рассказали в медицинском центре.

Формирование команды и разработка эксклюзивной программы заняли три месяца. За это время в медицинском центре собрали команду специалистов: ортопедов, неврологов, физиотерапевтов, реаниматологов. В рамках новой программы были созданы новые рабочие места. Медики, задействованные в новом инновационном проекте, посещали дополнительные курсы и постоянно консультировались с лидерами мнений федерального значения в сфере ортопедии и травматологии, а также разрабатывали новые программы реабилитации, чтобы максимально повысить эффективность лечения пациентов.

В соответствии с клиническими рекомендациями, в основу работы клиники положен комплексный подход. Мы объединили диагностику, консервативное и хирургическое лечение, а также реабилитацию в рамках одной программы комплексного лечения. Также в рамках новой инновационной программы медицинский центр оснастили всем необходимым оборудованием. Ценовая политика обусловлена стоимостью расходных материалов, которые используются в клинике.

«Мы отдаем предпочтение мировым лидерам в сфере производства медицинского оборудования и расходных материалов, что позволяет нам добиваться наилучших результатов. Лучшее не бывает дешевым, однако лечение в клинике Здрава все еще оценивается как средний ценовой сегмент в формате Южного федерального округа»,— объяснили в «Здраве».

Как сообщают в клинике, проект показал высокую востребованность среди пациентов. За последние пять лет количество обращений увеличилось в десять раз, а в сравнении с 2022 годом отделение продемонстрировало 20% прирост. Новая программа доступна всем жителям Краснодара и Краснодарского края, а также и жителям других регионов страны. В штате клиники тринадцать высококвалифицированных ортопедов, поэтому попасть на прием и получить помощь можно ежедневно. Запись ведется по телефону, через сайт клиники, а также через все популярные медагрегаторы.

«Комплексное лечение ДОА не просто возможность, а необходимость сегодняшнего дня. Для понимания объемов потребности стоит отметить, что подавляющее большинство 80-летних людей страдают данным заболеванием. Именно по этой причине мы постоянно совершенствуем программы оперативного и консервативного лечения для пациентов любого возраста и приступаем к лечению уже в день первичного обращения»,— прокомментировала управляющая клиникой современной хирургии «Здрава» Мария Мостовая.

Клиника современной хирургии «Здрава» г. Краснодар, пер. Плановый, 24, тел. 8 (861) 213-83-12, www.zdrava123.ru

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