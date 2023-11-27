Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Сочи из-за шторма

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку после обрушения части жилого дома в результате шторма. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, дом в поселке Лоо находится на берегу моря.

Обрушение здания произошло 27 ноября. Из-за сильного шторма под домом размыло землю и часть трехэтажного строения обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно, площадь разрушения составила около 60 кв. м. В прокуратуре отметили, что здание представляет собой шестисекционный эллинг, право собственности на которое зарегистрировано на основании решения суда 2004 года.

По результатам проверки, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram