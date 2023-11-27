В сети распространились фейки о крушении катера «Раптор» в Севастополе

В соцсетях распространились сведения о крушении во время шторма катера проекта «Раптор» у берегов Севастополя. Сведения, сопровождаемые фотографией бедствия другого судна, подхватили в ряде СМИ.

По данным Telegram-канала «Война с фейками», источниками ложной информации являются украинские паблики. При этом сведения о крушении катера проиллюстрированы фотографией крушения сухогруза Seamark в акватории Черного моря у Новороссийска в феврале текущего года.

Судно, следовавшее с 3 тыс. тонн кальцита, не выдержало морского волнения и разломилось на две части. Носовая часть сухогруза держалась над поверхностью воды в течение нескольких часов. В результате происшествия удалось спасти 10 членов экипажа из 11.

Сведений о крушении катера «Раптор» из официальных источников не поступало.

Анастасия Донскова

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