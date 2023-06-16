Росприроднадзор оценил ущерб от крушения сухогруза Seamark у Кабардинки в 746 млн рублей

Ущерб, который нанесен акватории Черного моря затонувший у берегов Кабардинки сухогруз Seamark, оценен в 746 млн руб. Об этом в интервью «Известиям» сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Госпожа Радионова уточнила, что сейчас ведомство ведет переговоры с министерством транспорта об оказании содействия при взыскании ущерба с компании-судовладельца.

В феврале в Цемесской бухте сухогруз Seamark, шедший под флагом Коморских островов, потерпел крушение. Судно, на борту которого находилось около 3 тыс. тонн мраморной крошки (кальцит), разломилось пополам и затонуло. В результате инцидента погиб один человек, который был членом экипажа.

Олег Исаев

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