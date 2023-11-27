Финансирование инвестпрограммы компании «Россети» в Тюменской области в 2023 году составит 5 млрд рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве. Руководители обсудили работу по технологическому присоединению потребителей и повышению надежности электроснабжения региона в условиях интенсивного жилищного строительства и увеличения нагрузки в сети.

«АО «Россети Тюмень» – крупный стратегический партнер региона. От работы энергетиков зависит качество жизни наших жителей. Тюменская область является лидером по жилищному строительству. Нам необходимо продолжить совместную работу по повышению надежности электроснабжения и развития распределительных электрических сетей, особенно на уровне напряжения 10/0,4 кВ», – заявил Александр Моор.

Андрей Рюмин отметил, что для подключения только льготной категории потребителей (до 150 кВт) «Россети» построили за последние два года порядка 200 км новых линий электропередачи. Энергетики обеспечили электричеством более 70 школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов. Всего за 2022–2023 годы выполнено более 13 тыс. договоров на технологическое присоединение.

«Еще один традиционный приоритет – модернизация магистральных и распределительных сетей для повышения надежности электроснабжения региона. В этом году объем финансирования нашей инвестиционной программы в Тюменской области составит 5 млрд руб. Планируем увеличить показатель до более чем 7 млрд рублей в 2024 году», – сказал Андрей Рюмин.

Также участники встречи обсудили готовность энергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В рамках ремонтной программы АО «Россети Тюмень» специалисты заменили более 200 км линий электропередачи, отремонтировали силовое и коммутационное оборудование более чем на 500 миллионов рублей. Также сформированы аварийные запасы оборудования, материалов и комплектующих, подготовлены ремонтно-восстановительные бригады.

АО «Россети Тюмень»