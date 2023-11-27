В Петербурге не нашелся покупатель пиджака Владимира Жириновского

АО «Российский аукционный дом» подвел итоги аукциона по предметам искусства, книгам и прочему. В ходе торгов определились владельцы многих лотов, за исключением пиджака, принадлежавшего покойному политику Владимиру Жириновскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт АО «Российский аукционный дом» Фото: Сайт АО «Российский аукционный дом»

В пресс-службе площадки указали, что довольны тем, как прошла реализация личных вещей, книг и предметов искусства — организаторы нашли покупателей на 55% лотов. Самым дорогим стала книга И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» (СПб, 1799 год). Издание перешло к новому владельцу за 1,6 млн рублей (+70% к первоначальной цене).

«К сожалению, не удалось продать пиджак Владимира Жириновского (лот №179). Интересанты были, но возможно пиджак оказался им не по размеру»,— заявила главный эксперт Департамента по работе с антиквариатом и предметами искусства Российского аукционного дома Светлана Честных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стартовая цена на пиджак политика была определена в размере 200 тыс. рублей.

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