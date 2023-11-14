Пуанты Плисецкой и пиджак Жириновского продадут на аукционе в Петербурге

В Санкт-Петербурге проведут торги по предметам искусства и личным вещам. Среди лотов пуанты Майи Плисецкой и пиджак Владимира Жириновского, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт АО «Российский аукционный дом» Фото: Сайт АО «Российский аукционный дом»

Стартовая цена на предмет из гардероба политика составила 200 тыс. рублей. Победителю аукциона также достанется сопроводительное письмо на бланке депутата Государственной думы РФ, которое подписано господином Жириновским. Пиджак изготовило ФГУП «Президент-Сервис», сейчас его состояние оценивается как хорошее, есть следы бытования.

Перед наступлением 2021 года лидер партии ЛДПР пообещал подарить вещь зрителю, который отправил на его имя обращение. Мужчина из Подмосковья получил пиджак в марте 2021 года.

Аукцион «Предметы искусства. Редкие книги. Автографы» пройдет в Петербурге 23 ноября. На него также выставят книги и живопись. Нового владельца балетных пуантов Майи Плисецкой с автографом танцовщицы определят в тот же день. Их начальную цену определили в 70 тыс. рублей.

Во второй половине ноября РАД также продаст автографы Федора Шаляпина (от 10 тыс. рублей), Виктора Цоя (от 10 тыс. рублей) и Барака Обамы (от 25 тыс. рублей). За снимок Че Гевары фотографа Альберто Корда установлена начальная цена в 70 тыс. рублей. Самым дорогим лотом стали два тома книги П. О. Бобровского «История Лейб-гвардии Преображенского полка», торги по ним начнутся с 1,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на «Авито» выставили на продажу картину «Супрематизм», указывая, что ее написал Каземир Малевич. Позже объявление было удалено.

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