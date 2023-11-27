Прокуратура не согласилась с мягким приговором за драку с полицейским Воронеже

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор 47-летнему Сергею Свитенко, получившему полтора года колонии-поселения за драку с полицейским в Воронеже летом 2021 года (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Судя по картотеке Советского райсуда, решения о принятии документа к производству пока нет.

Приговор Свитенко вынесли в начале ноября. Осужденный избежал реального лишения свободы, так как в счет отбывания наказания ему зачли срок содержания под стражей во время расследования уголовного дела.

Уголовное дело приобрело широкий резонанс после публикации видеозаписи потасовки. 23 июля 2021 года в микрорайоне Шилово местные жители вызвали полицию во двор многоквартирного дома на улице Курчатова из-за агрессивного поведения Сергея Свитенко, который на автомобиле «Нива» задел несколько припаркованных машин. Прибывший на место полицейский Евгений Рыбченко вступил с ним в перепалку, которая, по версии воронежских следователей, закончилась незаконным применением полицейским силы. Сначала фигурантом дела стал сотрудник МВД, но после вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина оно было прекращено, а Свитенко — задержан. Он, напомним, угрожал полицейскому своим «криминальным авторитетом».

Сергей Свитенко признан виновным лишь в применении насилия в отношении представителя власти, остальные два его уголовных дела об оскорблении полицейского (ст. 319 УК РФ) и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) были прекращены в связи с истечением срока давности.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте