РСА: самая большая в РФ доля высокоубыточных договоров ОСАГО — в Дагестане

В период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года самая большая в России доля высокоубыточных договоров ОСАГО была зафиксирована в Дагестане — 79,5%. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На втором месте по этому показателю оказалась Чечня — в перестрахование было передано 76,3% заключенных договоров ОСАГО. В топ-10 также вошли: Тува (50,7% договоров ОСАГО), Приморский край (49,7%) и Кабардино-Балкария (44,3%), Северная Осетия—Алания (41,9%), Ингушетия (38,9%), Карачаево-Черкессия (37%), Бурятия (35,6%), Калмыкия (26,5%).

Как отметили в РСА, одни из самых низких показателей доли, передаваемой в перестраховочный пул договоров ОСАГО, были зафиксированы в Москве (4,9% договоров) и Санкт-Петербурге (4,4%). По словам президента РСА Евгения Уфимцева, первую десятку рейтинга регионов «традиционно занимают одни и те же субъекты РФ».

«Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране — 10,4%. Это говорит о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них»,— уточнил он.

По данным «Ъ», участники страхового рынка отмечают значительное снижение судебных выплат по ОСАГО. Господин Уфимцев говорил, что за шесть лет они упали в четыре раза. Эксперты связывают тенденцию с эффективной борьбой с мошенничеством и активным досудебным урегулированием, в том числе на базовом этапе взаимодействия страховщика и клиента.

Подробности — в материале «Ъ» «Страховщики обходят суды».

Лаура Кеффер