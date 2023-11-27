Сумма имущественных налогов свердловчан за 2022 составила почти 6 млрд рублей

Сумма имущественных налогов, которые были начислены физлицами в Свердловской области за 2022 год, составила 5,9 млрд руб., сообщил начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС РФ Павел Ваняшин на пресс-конференции «Интерфакс».

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По словам господина Ваняшина, сумма начисленных налогов на транспорт и недвижимость примерно на 10% больше, чем в прошлом году. «Налог, который жители Свердловской области должны уплатить за владением транспортом, составляет порядка 2,7 млн руб., землей — 800 млн, другим имуществом — 2,5 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодня уплачено две третьих от начисленной суммы налогов. В УФНС ожидают, что большая часть средств от жителей региона поступит в последние дни ноября (срок уплаты налогов — до 1 декабря включительно).

Напомним, в регионе к концу года налоги от самозанятых граждан составят 1,5 млрд руб., что на 46,7% превышает показатель первых 10 месяцев 2022 года (800 млн руб.).

Полина Хабарова

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