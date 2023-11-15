До конца года в Свердловской области самозанятые выплатят 1,5 млрд руб. налогов

В Свердловской области к концу года налоги от самозанятых граждан составят 1,5 млрд руб., что на 46,7% превышает показатель первый 10 месяцев 2022 года (800 млн руб.). Такой прогноз озвучил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков на пресс-конференции.

По словам господина Третьякова, если в 2022 году в Свердловской области было зарегистрировано 182,206 тыс. самозанятых, то на сегодня — 248,605 тыс. самозанятых. В среднем каждый месяц регистрируется около 6,5 тыс. человек. За три года количество самозанятых граждан в Свердловской области увеличилось в пять раз. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина отметила, что жители Среднего Урала чаще всего регистрируют свою самозанятость в таких сферах, как доставка и перевозка — 6%, ремонт и строительство — 2,5%, информационные услуги и маркетинг — 2,3%, торговля самостоятельно произведённым товаром — 2,1%, услуги маникюра и педикюра — 1,8%.

«Самозанятые могут получить займ по минимальной рыночной ставке — 7,5% годовых. Они могут проходить образовательные программы и практикумы, участвовать в форумах. Кроме того, самозанятые могут на бесплатной основе представлять свою продукцию на онлайн-витрине "Домны" и в бутике "Имена"»,— рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Анастасия Таначева

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