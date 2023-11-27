Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горячая линия минтуризма Кубани будет работать круглосуточно из-за непогоды

Горячую линию минтуризма Краснодарского края перевели на круглосуточный режим работы из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Отдыхающие, оказавшиеся в сложной ситуации, могут обратиться за помощью и разъяснениями по телефону 8-800-200-60-90.

С 26 ноября в Краснодарском крае непогода наносит разрушительные удары. В регионе действует семь штормовых предупреждений. В районе Сочи море подмыло железнодорожные пути, из-за чего задержаны 50 пассажирских поездов. В микрорайоне Лоо в Сочи обрушился трехэтажный дом. В Горячем Ключе поднималась вода.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...