В Ростовской области из-за шторма без света остались около 100 тыс. человек

На территории Ростовской области штормовые порывы ветра повредили линии электропередач, в результате чего без света остались около 100 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

По данным замгубернатора Игоря Сорокина, без света остаются дончане в Неклиновском, Каменском, Куйбышевском, Азовском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском, Миллеровском районах. Также проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Новочеркасске и Донецке. Количество аварийных бригад увеличено со 113 до 200. Над устранением повреждений трудятся 588 специалистов.

Напомним, в Ростовской области 27 ноября из зоны подтоплений в Азовском и Неклиновском районах эвакуировали 20 человек. Сильный штормовой ветер вызвал в низовьях Дона нагонные явления и подтопления.

Анастасия Назарова