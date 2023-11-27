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На Дону развернуто 116 ПВР для эвакуации населения из зоны подтопления

В связи с нагонными явлениями, вызванными сильным ветром, в Ростовской области развернуто 116 пунктов временного размещения для жителей населенных пунктов, которым угрожают подтопления. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В зоне подтоплений создана группировка из 1,2 тыс. специалистов и 450 транспортных средств. Службы экстренного реагирования области функционируют в режиме повышенной готовности.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

«Донские спасатели дежурят в зонах подтопления, при необходимости производится эвакуация в пункты временного размещения,– цитирует пресс-служба замгубернатора Сергея Бодрякова. – В настоящее время за помощью к областным спасателям обратились жители четырех сельских поселений: х. Морской Чулек, х. Задонье, х. Береговой и х. Дугино. Эвакуировано 20 человек».

Также в регионе в режиме повышенной готовности работают спасатели. В муниципалитетах подготовлено более 400 спасателей, 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения. Всего на помощь жителям региона готовы прийти более 5,5 тыс. специалистов.

Анастасия Назарова

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