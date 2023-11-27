Госстройнадзор продлил разрешение на строительство ТЦ «Искра», который возводят 18 лет

Госстройнадзор Санкт-Петербурга еще на год продлил разрешение на строительство торгового центра «Искра» на Искровском проспекте в Невском районе города, который возводится уже 18 лет. Об этом 27 ноября сообщает «Деловой Петербург».

По данным издания, срок действия нового разрешения — 31 декабря 2024 года. Согласно документации, общая площадь долгостроя должна составить 28 тыс. кв. м, арендопригодная — 21 тыс. кв. м.

ТЦ «Искра» на Искровском проспекте, д.3, корп. 1 в 2005 году начала строить компания «Скэйлс». Первый срок сдачи объекта был запланирован на 2009 год. У застройщика менялись учредители, неоднократно вводилась процедура наблюдения, однако до банкротства дело не доходило. С компанией судился комитет имущественных отношений Петербурга, требуя арендную плату за участок.

Сейчас недостроенный ТЦ принадлежит частным инвесторам, ряд договоров заключены по 214–ФЗ. Данные о комплексе размещены на портале ЕИСЖС Минстроя РФ и регулярно обновляются. Там, в частности, значится, что ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2023 года, а передача помещений инвесторам должна пройти до 29 июня 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на продолжение Балтийского бульвара, который продлит существующий участок дороги до улицы Адмирала Черокова.

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