В деле о рабском труде на хакасской ферме появился еще один подозреваемый

В Хакасии следователи установили причастность еще одного человека к делу о рабском труде в Усть-Абаканском районе, сообщает СКР по республике и Красноярскому краю. По данным правоохранителей, к преступлению причастен 41-летний младший брат обвиняемого.

В 2016 году старший из родственников, являясь директором крестьянско-фермерского хозяйства, нашел двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, для выполнения различных работ на территории его предприятия. Злоумышленник обещал им регулярно платить зарплату, однако фактически удерживал потерпевших, избивая и заставляя их выполнять работу на ферме.

21 ноября один из потерпевших направлялся в следственный отдел для дачи показаний, однако, младший брат обвиняемого остановил его на улице, заставил сесть в автомобиль, где убедил отказаться давать показания.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний). Максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что старший брат фигуранта был задержан в ноябре этого года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Александр Киселев