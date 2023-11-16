Жителя Хакасии подозревают в организации рабского труда на протяжении 7 лет

В Хакасии 47-летнего жителя Усть-Абаканского района подозревают в использовании рабского труда трех местных жителей на протяжении семи лет, сообщает СКР по республике и Красноярскому краю.

В 2016 году, считает следствие, фигурант, будучи директором фермерского хозяйства, привлек двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, к выполнению работ. Подозреваемый обещал регулярно выплачивать зарплату работникам.

«Однако, фактически удерживал потерпевших, высказывая угрозы, и, причиняя им побои, заставлял выполнять работу на ферме, не оплачивая их труд», - говорится в сообщении СКР.

По данным следователей, злоумышленник отобрал у потерпевших личные документы и заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки. В случае отказа от выполнения его требований подозреваемый избивал жертв и закрывал в погребе. В Следственном управлении уточнили, что работники неоднократно пытались сбежать, однако из-за отдаленности фермы от населенных пунктов, фигурант возвращал их обратно.

Житель Хакасии подозревается по ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Александр Киселев