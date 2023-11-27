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Ватикан: у папы римского нет пневмонии, он в хорошем состоянии

Заболевший папа римский Франциск находится в хорошем и стабильном состоянии, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. На выходных стало известно, что у 86-летнего понтифика диагностировали воспаление легких.

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Томография исключила пневмонию, но у него «есть некоторые трудности с дыханием», уточнил господин Бруни. В рамках лечения папе римскому установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков. «Состояние папы хорошее и стабильное, у него нет температуры, и ситуация с его респираторной инфекцией явно улучшается»,— утверждает представитель Ватикана (цитата по AFP).

Вчера, 26 ноября, воскресное послание понтифика было оглашено из часовни в его резиденции, а не из окна Апостольского дворца, как это обычно бывает, а сам понтифик кашлял. На 1 декабря у папы римского запланирована поездка в Дубай на климатическую конференцию ООН.

Лаура Кеффер

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