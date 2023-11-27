По книге «Ёбург» писателя Алексея Иванова снимут сериал о Екатеринбурге

По книге писателя Алексея Иванова «Ёбург» планируют снять сериал про Екатеринбург. Об этом сообщили в Telegram-канале фестиваля экранизаций «Читка 2.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Алексей Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Писатель Алексей Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сериал может получить название «Ёбург. Город храбрых. Сделано в девяностых». По данным канала, основное действие будет проходить в Екатеринбурге. Главная героиня попытается разобраться в смерти своего отца в 90-е годы. Она будет встречаться с представителями крупнейших уральских ОПГ.

Напомним, ранее в Екатеринбурге снимали фильм «Адам и Ева 2.0». Съемки также проходили в Москве и Рязанской области. Кино относится к жанру романтической комедии. Режиссером выступил Илья Фарфель, а главные роли исполнили Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев.

Полина Хабарова

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