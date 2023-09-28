Утром 28 сентября центр Екатеринбурга встал в пробки из-за съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Портал Е1.ru сообщает, что проспект Ленина, движение по которому перекрывали на ночь, открыли только около 08:20.

Напомним, съемки финальной сцены картины проходили около Дома Севастьянова. Ради этого был перекрыт участок дороги от ул. Карла Либкнехта до ул. 8 марта.

Фильм «Адам и Ева 2.0» снимает продюсерский центр «Горад». Съемки также проходили в Москве и Рязанской области. Кино относится к жанру романтической комедии. Режиссером выступил Илья Фарфель, а главные роли исполнили Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев.

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