«Контакт Бар» на Бухарестской улице закроют на 45 суток по решению суда

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде приостановления деятельности «Контакт Бара» по адресу Бухарестская улица, 74, 11-Н на 45 суток из-за выявленных нарушений в работе кухни, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

К административной ответственности привлекли ИП Выговскую Светлану Юрьевну за совершение правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ. Женщина оказывала услуги общественного питания в заведении. В ходе проверки специалисты выяснили, что на кухне нет гигиенической раковины, а следы коррозии замечены на холодильном оборудовании. Помимо этого, в помещении выявили грязь и мусор.

В результате исследования части продуктов, а также смывов с весов, раковины и поверхностей отдельных предметов мебели и техники выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки, а также превышение нормы мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что отравившиеся шпинатной вафлей жительницы Петербурга требуют 600 тыс. рублей с АО «Грин Бокс» и ООО «Умный ритейл» в качестве компенсации за моральный вред.

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