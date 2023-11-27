Бывший новосибирский депутат получил 5 лет колонии за махинации и дачу взяток

Суд вынес приговор экс-депутату заксобрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву, признав его виновным по делу о получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ему назначили пять лет колонии строгого режима и штраф 11,9 млн руб., сообщает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лаптев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Владимир Лаптев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В материалах дела указывается, что в 2020 году подсудимый устроил на должности помощников другого депутата свою дочь Тамару Лаптеву и знакомую Оксану Акулинину. Однако фактически они не выполняли своих обязанностей, при этом получили заработную плату. За два года действия мошеннической схемы фигурант таким образом похитил 952 тыс. руб. Кроме того, в 2021 году, как считают следователи, осужденный, будучи главой заксобрания по экологии, привлек другого парламентария к аналогичному преступлению. Владимир Лаптев предложил ему занять должность своего заместителя, получив взамен зарплатную карту. С июля 2021-го по июль 2022-го Владимир Лаптев получил 1,19 млн руб. От этой суммы, как выяснили следователи, он потратил 894 тыс. руб.

Также еще одно уголовное дело Владимира Лаптева связано с попыткой подкупить мировую судью. Фигурант передал судье букет белых роз, 5 кг фиников, пару бутылок вина и прочее, чтобы прекратить дело в отношении его знакомого сотрудника полиции, которому грозило увольнение.

Изначально подсудимый отказывался признавать вину, однако после согласился с обвинениями следствия и заключил соглашение о сотрудничестве.

Александр Киселев, Константин Воронов, Новосибирск